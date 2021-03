Ciclopista dell'Arno, sì unanime all'accordo tra Metrocittà e Comuni

Su proposta di Francesco Casini, consigliere della Città Metropolitana di Firenze delegato alla Mobilità e Sindaco di Bagno a Ripoli, è stato approvato all'unanimità dal Consiglio metropolitano un accordo tra Metrocittà e i Comuni di Pontassieve, Figline e Incisa Valdarno, Reggello, Rignano sull'Arno e Fiesole per le realizzazione del sistema integrato 'Ciclopista dell'Arno'.

La Città Metropolitana supporta il Comune di Pontassieve, capofila del progetto, nelle procedure legate alla selezione dei progettisti esterni che saranno incaricati: del progetto definitivo ed esecutivo, quindi del coordinamento della sicurezza in fase progettuale, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per i tratti per i quali è già stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica; del progetto di fattibilità tecnico economica per il tratto ricadente nel comune di Fiesole, compreso tra Piazza Pertini nella frazione di Girone ed il centro abitato di Compiobbi.

"Con l’ok unanime del Consiglio metropolitano a questo accordo ed ulteriore tassello della Ciclopista dell’Arno tra Girone e Leccio, in riva destra dell’Arno - sottolinea Casini - si compie un altro importante passo in avanti per la mobilità sostenibile nell’area metropolitana. Dai progetti del Bus rapid transit fino al potenziamento delle piste ciclabili, la Città metropolitana sta realizzando nei fatti una vera e propria rivoluzione ‘green’ sul fronte degli spostamenti. Nei prossimi mesi vedremo aprirsi numerosi cantieri e molti sono i progetti di mobilità sostenibile con cui la Metrocittà sarà protagonista dei bandi e dei finanziamenti nazionali e europei in materia".

Sì inoltre di Casini alla proposta di Cecilia Cappelletti, consigliera della Lega nel Centrodestra per il cambiamento, di una o anche più commissioni sul tema specifico delle ciclopiste. La consigliera, in particolare, ha manifestato la necessità di conciliare i progetti in ponte con quelli già attivi sul territorio, come in Val di Sieve. Anche Enrico Carpini, capogruppo di Territori beni comuni, ha sottolineato l'importanza dei progetti di mobilità sostenibile, nei quali assume consistenza l'utilizzo delle due ruote.

