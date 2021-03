Concerto al Teatro del Popolo, la Scuola di Musica castellana va in streaming

La Scuola di Musica di Castelfiorentino in streaming dal Teatro del Popolo. Il concerto sarà visibile gratuitamente sui canali social del Teatro del Popolo di Castelfiorentino da Domenica 7 marzo dalle ore 18,00.

Continua l'impegno del Teatro del Popolo di Castelfiorentino che nell'impossibilità, al pari di tutti i teatri italiani, di svolgere in presenza la propria attività, organizza eventi in streaming.

Dopo le arie pucciniane de "La stagione dei fiori", e lo spassoso spettacolo per bambini "Le avventure del Pesce Gaetano", è la volta, domenica 7 marzo dalle ore 18,00, del concerto della Scuola di Musica di Castelfiorentino.

L'Associazione Orpheus, gruppi di studenti di chitarra, fiati, archi, percussioni, canto corale e quintetto di ottoni composto dagli insegnanti della Scuola, eseguiranno brani che spaziano dalla musica barocca alla musica da film.

La presentazione del concerto sarà curata da Vania Pucci, mentre della regia televisiva si occuperà Gabriele Gatti che per l'occasione utilizzerà un'innovativa regia live.

"Il Concerto della Scuola di Musica" sarà visibile GRATUITAMENTE in streaming sui canali social (Facebook e Instagram) del Teatro del Popolo di Castelfiorentino cliccando sul link che apparirà sulla pagina del sito www.teatrocastelfiorentino.it, a partire dalle ore 18,00 di Domenica 7 marzo con la possibilità di apprezzarlo fino al 6 aprile.

Per rimanere aggiornati sull'intera programmazione, si rinnova l'invito a consultare il sito e le pagine facebook ed instagram del Teatro del Popolo di Castelfiorentino.

Domenica 7 Marzo ore 18,00

Teatro del Popolo di Castelfiorentino IN STREAMING

CONCERTO SCUOLA DI MUSICA DI CASTELFIORENTINO

PROGRAMMA

Gruppo di Archi

insegnanti Field Angela e Gabriele Centorbi

Cowboy Songs - arr. G. Speckert

Home on the range

Arkansas traveller

Red river Valley

She'll be comin round the mountain

The yellow rose of Texas

Oh my darlin

Coro Orpheus

insegnante Chiara Pieretti

L. Amstrong - What a wonderful world

F. Pourcell - I will follow him da Sister Act

Ensemble di Chitarre

insegnante Elena del Siena

G. Signorile - Suite per Sveva

Quintetto d'Ottoni

J. Pachelbel - Canon

Traditional - Just a closer walk

Ensemble di flauti

Arr. Roland Kernen - Disney song

Squilli-Brati

insegnante Jasmine Conti

J. Brown arr. J.Vinson - I got you ( I feel good)

A. Rossi - Baby Rock

Bandina

insegnante Fondati Martina

Arr. Jay Bocook - The blues brothers revue

Arr. Jay Bocook - Quenn in Concert

Info:

Teatro del Popolo - piazza Gramsci 80, 50051 Castelfiorentino (FI)

tel. 0571 633482 - info@teatrocastelfiorentino.it

www.teatrocastelfiorentino.it

Fonte: Teatro del Popolo di Castelfiorentino