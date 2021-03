Tragedia a Pontassieve: muore colpito dal braccio meccanico di un camion

Un 51enne è morto a Pontassieve nella mattinata di oggi, mercoledì 3 marzo. L'uomo stava correndo sulla ss27, quando è stato investito dal braccio meccanico di un camion. Stando a una prima ricostruzione, il mezzo stava procedendo lungo la strada quando, per cause da chiarire, il braccio si sarebbe inclinato verso il basso. L'arnese avrebbe occupato la carreggiata e colpito in pieno il corridore. L'uomo, originario del Lazio, è morto sul colpo. Sul posto carabinieri e polizia municipale.