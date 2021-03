Federica da Certaldo trionfa alle Regionali di tiro con l'arco

Federica Dell'Orto, giovanissima appassionata di tiro con l'arco, sabato scorso è salita sul gradino più alto del podio ai Campionati Regionali indoor di tiro con l'arco. Un grande traguardo raggiunto dalla ragazza e anche dalla squadra degli Arcieri Certaldesi, team che da anni accumula ottimi risultati, anche a livello nazionale.

“Gli Arcieri Certaldesi - dichiarano i Consiglieri comunali della Lega Eliseo Palazzo e Damiano Baldini - sono stati campioni italiani anche l'anno scorso (per l'ottava volta nella storia), confermando quindi le qualità che da sempre li contraddistinguono. A Certaldo li conosciamo anche come figuranti nelle manifestazioni medioevali e riescono a essere sempre coinvolgenti”.

“Abbiamo voluto fare una sorpresa a Federica, riconoscendo anche se solo simbolicamente, la vicinanza dell'Amministrazione comunale per il risultato raggiunto. Adesso nel mirino ci sono i Campionati della prossima settimana, a Rimini, a cui Federica parteciperà in virtù del risultato regionale appena maturato. A lei dunque vanno il nostro più grande in bocca al lupo e i nostri complimenti e auguri per il futuro sportivo e non solo.

Come gruppo consiliare - concludono i Consiglieri - ci impegneremo per far sì che l'attività degli Arcieri venga valorizzata, in quanto realtà sportiva che, a livello locale, non ha eguali”.