Gli elaborati degli studenti dell’IIS 'Ferraris-Brunelleschi' sulla luna con la missione Artemis

Gli elaborati degli studenti dell’I.I.S. “G. Ferraris - F. Brunelleschi” di Empoli sulla luna con la missione Artemis!

Un grazie agli studenti Aldo Aruta, Asia Carboni, Filippo e Francesco Braglia, Ginevra Messeri, Sara Migliori, Alice Ostuni e Matteo Vitale, seguiti dalle docenti Silvia Desideri e Stefania Marchetti.

Queste le parole dell’Agenzia Spaziale Italiana.

“Gentili docenti desideriamo ringraziarvi per aver partecipato all’iniziativa L’ASI ti porta sulla Luna! Vi confermiamo che i contributi da voi inviati saranno raccolti su un supporto informatico e inviati alla NASA, che li lancerà in orbita intorno alla Luna nel corso della prima missione Artemis! Ringraziamo voi e i vostri studenti del lavoro svolto. Con l’auspicio che continuiate a seguire le attività educative promosse dall’Agenzia Spaziale Italiana, vi inviamo in nostri migliori saluti.”

I contributi sono visibili sul canale youtube “G. Ferraris - F. Brunelleschi”

https://www.youtube.com/channel/UCXVjwiDAtgfs1JO2_CSbsHQ

Per aspera ad astra https://www.youtube.com/watch?v=EH8F4PmSmEQ

La 1°G nello spazio https://www.youtube.com/watch?v=wUAE0rih7ok

Momenti da ricordare Natale 2019 https://www.youtube.com/watch?v=o0mueazZfP8

Il 2020 della 1E nello spazio https://www.youtube.com/watch?v=czqqcHazKv4