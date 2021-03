Il Dramma Popolare di San Miniato, in collaborazione con Centro Studi sulla Civiltà del Tardo Medio Evo e Club per l'Unesco di Vinci, promuove il secondo webinar per le Scuole secondarie di primo grado del Comprensorio del Cuoio e dell'Empolese Valdelsa. Si tratta di 'Cantare il buio' con il musicista Enrico Fink, venerdì 5 marzo alle ore 9.15. La diretta sarà disponibile sulla pagina Facebook del Dramma Popolare.