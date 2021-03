Centenario dell'assalto fascista alla Casa del Popolo di Siena, ristampa anastatica del libro 'Gli unni moderni'

Con la ristampa anastatica di un libro quasi introvabile, “Gli unni moderni” di Guglielmo Boldrini, la CGIL Siena, lo SPI CGIL Siena e l’Istituto Storico della Resistenza senese e dell’Età contemporanea “Vittorio Meoni” intendono ricordare il 4 marzo di cento anni fa, quando i fascisti devastarono la Casa del Popolo di Siena di via Pianigiani, sede della Camera del Lavoro dal 1905 ma anche di tutte le altre strutture organizzative del movimento dei lavoratori. L’assalto, che faceva seguito ad un altro attacco dell’anno precedente in cui aveva perso la vita il diciottenne ferroviere socialista Enrico Lachi, avvenne con il supporto delle forze dell’ordine che impiegarono anche un cannoncino e a differenza delle tante altre violenze perpetrate dallo squadrismo fascista anche nel nostro territorio ebbe un’eco nazionale. Fu infatti oggetto di un’interrogazione parlamentare nel corso della quale intervennero due deputati eletti nel collegio senese, il socialista Sesto Bisogni per condannare l’accaduto, il liberale conservatore Gino Sarrocchi per difendere l’operato dei fascisti e delle forze dell’ordine minimizzando i fatti e spostando le responsabilità sulle provocazioni di parte socialista. Proprio per dare un’ulteriore risposta al Sarrocchi, Guglielmo Boldrini, animatore dalla fine dell’Ottocento dell’anarchismo senese e toscano, uomo dai molti, umili, mestieri, acceso polemista autodidatta, uno dei 64 uomini che cercarono di difendere la Casa del Popolo, scrisse il pamphlet.

La ristampa, realizzata in collaborazione con AMOC, ANPI, ASMOS e Stanze della Memoria, sarà presentata oggi 4 Marzo con gli interventi di Fabio Seggiani, Segretario provinciale della Camera del Lavoro, e di Paolo Leoncini, Gabriele Maccianti, Stefano Maggi ed Alessandro Orlandini in una tavola rotonda coordinata da Gabriele Viviani del Sindacato Pensionati SPI CGIL di Siena.

L’iniziativa sarà trasmessa in diretta dalle ore 17.00 su Siena TV (Canale 90 del digitale terrestre, Canale YouTube e pagina Facebook di RadioSienaTv) e sui profili Facebook di CGIL Siena e SPI CGIL Siena.

Fonte: Ufficio Stampa