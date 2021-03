Coppa Italia, al tavolo delle grandi siede anche la Scotti

La Scotti si siede al tavolo delle grandi del massimo campionato. Venerdì alle 16.30 alla Segafredo Arena di Bologna, l'Use Rosa sarà impegnata nei quarti della final-eight di Coppa Italia. Avversario la Passalacqua Ragusa (arbitri Almerigogna di Trieste, Frosolini di Grosseto e Forni di Cervia), sulla carta una delle formazioni migliori del lotto contro la quale le biancorosse hanno perso entrambe le partite di campionato. "E' uno dei tre top team del campionato - spiega coach Alessio Cioni - è la terza forza della classifica, una una rosa ampia e profonda e quindi per presentarla c'è da dire poco altro. Per noi sarà difficilissima, sappiamo che sono superiori però sappiamo anche che ci è già capitato di vincere contro squadre più forti. Abbiamo già vinto con la quinta e con la quarta e quindi perchè non provare anche con la terza? Ovviamente sarà molto più difficile, però non abbiamo niente da perdere e solo da guadagnare. Questo ci permetterà di affrontare la gara con la testa giusta. Oltretutto ci è ancora rimasta indigesta la sconfitta che subimmo a Ragusa alla prima giornata proprio allo scadere quindi quale occasione migliore per rifarci? Sarebbe davvero bello". "Al di là della partita - prosegue - per noi essere a giocare questa manifestazione è una soddisfazione bellissima, un premio per quanto queste ragazze hanno fatto fino ad oggi in campionato. Esserci è motivo di orgoglio e soddisfazione da parte di tutti noi e della società".

La Scotti anche nel passato campionato aveva guadagnato il diritto a partecipare alla manifestazione, poi non disputata causa pandemia e sostituita dalla Supercoppa giocata prima del campionato a Schio. Quest'anno si ripresenta decisa a fare bene anche se, naturalmente, non sarà una sfida facile. Resta da dire che la gara di Bologna sarà trasmessa su Lbf Tv oltre che su Ms Chanel del Dgt.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa