Donazione del sangue, incontro online tra Fratres Fucecchio e Checchi

In questo periodo caratterizzato da una situazione pandemica che limita fortemente la possibilità di aggregazione, organizzare eventi rivolti alla popolazione per promuovere la cultura del dono del sangue in modo “tradizionale” è diventato abbastanza problematico. Anche il Gruppo Fratres di Fucecchio ha dovuto rivedere la propria attività utilizzando le moderne tecnologie, attuando una vera e propria “promozione a distanza” attraverso principalmente i canali social, che si affianca alla consueta attività di chiamata a donazione condotta per email, SMS o telefonata diretta.

Seguendo questa logica, lunedì 1° marzo il Gruppo ha voluto organizzare l’annuale incontro di sensibilizzazione sulla donazione del sangue con le studentesse e gli studenti dell’I.I.S. “A. Checchi” di Fucecchio, questa volta attraverso la piattaforma “GoToMeeting” al posto del consueto convegno: all’appuntamento hanno partecipato oltre 100 ragazzi delle classi terze, quarte e quinte appartenenti alle tre sedi dell’Istituto. Tra i relatori sono figurati alcuni volontari dell’associazione fucecchiese e, per la parte scientifica, è intervenuta la Dott.sa Antonella Bertelli, già Responsabile Servizio Trasfusionale dell’Ospedale Santa Maria Annunziata di Firenze e attuale Consulente Sanitario della Fratres Regionale Toscana, che in modo molto semplice hanno dato tutte le informazioni sul dono del sangue, sulle caratteristiche della donazione, su quali siano le attività principali del Gruppo Fratres e quali scopi si prefigga come associazione di volontariato no profit.

Il Gruppo Fratres di Fucecchio desidera ringraziare tutti i ragazzi partecipanti, nella speranza che tanti di loro vorranno cimentarsi nel nobile gesto della donazione del sangue, la Dott.sa Bertelli per la sua professionalità e chiarezza espositiva, nonché i docenti e la Dirigente Scolastica Prof.sa Genny Pellitteri che con la loro disponibilità e impegno hanno contribuito ad un così soddisfacente esito dell’iniziativa.

Fonte: Ufficio Stampa