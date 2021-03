Sanremo 'edizione Covid', ti piace? Il nuovo sondaggio di gonews.it

In un periodo in cui le notizie sul Coronavirus si fanno sempre più cupe, il sondaggio della settimana di gonews.it prova a toccare un tema più leggero. È la settimana del Festival della Canzone Italiana e quindi anche il quesito verte su Sanremo: quest'edizione ristretta a causa del Covid-19 ti piace o no?



Siamo stati in centro a Empoli come di consueto per sentire la vostra opinione. Pur essendo il nazional popolare per eccellenza, non sono state molte le persone che hanno ammesso di guardare il Festival. Molti giovani, quello sì, ma qualcuno ha preferito e preferisce fare altro in queste sere. C'è anche chi non ha ritenuto giusto organizzare la kermesse in questo momento contrassegnato dalla pandemia.

Gli ascolti per ora hanno fatto registrare un calo rispetto agli anni scorsi, anche per via della concomitanza della Serie B e della Serie A. Non sono molti i toscani in gara - esclusi Irama nato a Carrara e Veronica Lucchesi (La Rappresentante di Lista) di Viareggio -, ma sul palco dell'Ariston si sono alternati tanti artisti passati dal Comprensorio del Cuoio.

E quindi: ti piace o no? Riproponiamo la domanda a lettrici e lettori, rinnovando il sondaggio come ogni settimana. Per rispondere c'è tempo fino alle 13 di giovedì 11 marzo 2021, il sondaggio si trova nella colonna di destra della homepage di gonews.