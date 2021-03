Buongiorno la ricetta di oggi me l'ha mandata Rita una nostra ascoltatrice, un piatto molto buono e gustoso.

Parlando di totani mi viene sempre in mente il fritto dove i totani sono quelli a forma di anello, ma non mi sono mai chiesta come erano fatti. Lo so non prendetemi in giro ma è così.

La mente umana è incredibile, quando sei abituata a vedere una cosa in un certo modo, come i totani sempre tagliati ad anelli, fa fatica ad immaginare in altro modo, non sapendo neanche come in realtà è fatto un vero totano.

Guardando delle foto ho visto che il totano è molto simile al calamaro, i due cefalopodi si possono confondere se non si osservano da vicino, solo così si possono vedere le piccole differenze. Ho trovato un articolo sul web dove spiega e si vedono le foto, della differenza che c'è tra: totano, seppia e calamaro.

www.ilcuocoincamicia.com/totano-seppia-calamaro/

Totani ripieni

Ingredienti per 4 persone

Due totani grandi oppure 4 o 6 se sono di medie dimensioni

Mollica di pane bagnata nel latte

1 cucchiaio di parmigiano

1 uovo

Prezzemolo

Una cipolla bianca piccola

Uno spicchio di aglio

Un bicchiere di vino bianco

Olio extravergine di oliva

2 cucchiai di passata di pomodoro

Sale

Peperoncino

Preparazione

Pulite i calamari separando le sacche dai tentacoli pulite togliendo la pelle e sfilando la strisciolina di cartilagine. Pulite i tentacoli, eliminate le interiora e occhi. Lavate sotto acqua corrente sgocciolate e asciugate le parti dei calamari. Rosolate e portate a cottura i tentacoli in un soffritto con mezza cipolla, e mezzo aglio e peperoncino. Poi tritateli grossolanamente, aggiungendo il pane bagnato nel latte, strizzatelo e poi sbriciolatelo, aggiungete l’uovo, il formaggio grattugiato, il sale e il pepe. Riempite le sacche, chiudetele con uno stuzzicadenti e sempre con uno stuzzicadenti punzecchiatele. In una padella soffriggete l’aglio e la cipolla rimasti e metteteci a cuocere i calamari a fuoco moderato per qualche minuto, girandoli spesso. Bagnate con il vino bianco, fate evaporare e dopo unite due cucchiai di passata di pomodoro diluito con acqua e cuocete per 20 minuti sempre a fuoco basso. Prima di affettarli fateli un po’ intiepidire.

Rita R.

