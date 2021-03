A San Miniato le segnalazioni al Comune si fanno online

Da oggi per richiedere interventi di manutenzione sul patrimonio comunale (strade di competenza comunale, aree a verde, illuminazione pubblica, cimiteri, edifici pubblici, arredo urbano, segnaletica stradale) è necessario collegarsi alla Home page del sito istituzionale www.comune.san-miniato.pi.it e compilare il modulo che compare nella parte in basso della pagina. Non sarà infatti più attivo l'indirizzo mail segnalazioni@comune.san-miniato.pi.it ma sarà possibile fare segnalazioni solo attraverso questa nuova modalità. Per coloro che sono impossibilitati o che non conoscono l'utilizzo dei mezzi digitali, è possibile chiamare l'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) al numero 0571 406290 e parlare con un operatore che compilerà il modulo on line al posto vostro.

Il cittadino che segnala la necessità di un intervento deve compilare il modulo in tutte le sue parti, indicando il proprio nominativo e un recapito telefonico – non verranno prese in carico segnalazioni anonime -, specificando con esattezza il luogo e la problematica dell’intervento. Gli operatori provvederanno poi a trasmettere la segnalazione, attraverso un applicativo informatico, ai servizi competenti, incaricati di gestire la problematica.

Sul sito dell’Ente è comunque attiva una pagina dedicata dove è possibile trovare anche tutte le FAQ per fare una segnalazione di abbandono di rifiuti, guasti su servizi di pubblica utilità (non di competenza comunale), problematiche ambientale e animali abbandonati o in pericolo: https://servizionlinepa.it/sanminiato/segnalazioni/segnalazioni/faq-segnalazioni/

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa