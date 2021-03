Abc-Valdisieve, l'esordio al PalaBetti

Tutto pronto al PalaBetti per la “prima” casalinga ufficiale dell’Abc Solettificio Manetti che sabato alle ore 18 riceverà Valdisieve per la seconda giornata di serie C Gold (arbitri Landi di Pontedera, Celentano di Arezzo).

Un orario insolito per i tifosi gialloblu, da sempre abituati alla domenica ma quest’anno, visto che il campionato si disputerà a porte chiuse, la società ha optato per il sabato così da lasciare a giocatori e staff la domenica “eccezionalmente libera”.

Dopo le buone indicazioni emerse nel match di esordio a Montecatini, l’Abc Solettificio Manetti andrà dunque in cerca del primo acuto stagionale con la consapevolezza di dover trovare quella continuità nei 40 minuti mancata domenca scorsa e, soprattutto, di avere davanti un avversario come Valdisieve che, reduce dalla vittoria interna contro Prato, si presenterà al PalaBetti per bissare l’acuto di sette giorni fa.

“Affronteremo una squadra giovane ma che può contare su 12 giocatori intercambiabili – spiega coach Paolo Betti – non ha l’esperienza di Montecatini che però è colmata da una maggiore intensità e aggressività.

Una squadra che non offre punti di riferimento e che può contare su un giocatore come Occhini, di assoluto valore per la categoria. Per quanto ci riguarda – prosegue – dobbiamo ripartire da quanto di buono fatto domenica, approcciando con la stessa voglia e intensità ma cercando allo stesso tempo di fare qualche passo in avanti, soprattutto dal punto di vista della continuità in tutto l’arco dei 40 minuti”.

Variazione programmazione. Si informa che per questa settimana la gara sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube della società Abc e in differita su Clivo (canale 680 del digitale terrestre) lunedì alle ore 22.30, al termine del notiziario.

Fonte: Abc Castelfiorentino