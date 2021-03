Baluardo, sospesa la risalita a Colle di Val d'Elsa

A seguito della necessità di eseguire le verifiche periodiche decennali sul sistema impiantistico e strutturale per il collaudo straordinario dell’impianto di risalita del Baluardo, si è resa necessaria la sospensione del servizio per il periodo di tempo occorrente ai controlli e alle verifiche. L’Amministrazione comunale di Colle di Val d'Elsa si scusa con i cittadini interessati per i disagi di questa fermata necessaria per garantire la sicurezza di tutti.