Biblioteca Fucini, una settimana dedicata alla donna

La nuova settimana di programmazione online della biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli, è ‘Donna’ e parlerà di donne. Si comincia con un Inno alla donna, lunedì 8 marzo 2021 alle 13, nella Giornata Internazionale della Donna, dell’attrice e narratrice Anna Dimaggio che interpreterà alcuni dei brani più significativi e profondi della tradizione letteraria femminile.

Nel pomeriggio, alle 17, vanno in scena ‘Bibliocorti’: le video-recensioni della biblioteca Fucini del trio formato dalle giovani bibliotecarie Valentina Mancini, Giulia Bilardo e Ilaria Agresti.

le iniziative proseguiranno con l’amatissima Ora del racconto, le immancabili sferruzzatrici, l’Ora di Scienze di Matteo Tamburini e i buoni consigli di lettura con ‘Il venerdì ci metto la faccia’.

IL PROGRAMMA COMPLETO

#INNO ALLA DONNA

Lunedì 08, alle 13

La attrice e narratrice Anna Dimaggio interpreterà per tutti i nostri utenti alcuni dei brani più profondi della tradizione letteraria al femminile.

La giornata internazionale delle donne è dedicata all'emancipazione, alle conquiste sociali ed economiche, alla lotta contro le violenze che le donne ancora oggi subiscono in ogni parte del mondo.

#BIBLIOCORTI: LE VIDEO-RECENSIONI DELLA BIBLIOTECA FUCINI

Lunedì 08, alle 17

Speciale 8 marzo anche per le video-recensioni del trio formato dalle giovani bibliotecarie Valentina Mancini, Giulia Bilardo e Ilaria Agresti.

Declinazioni al femminile per consigli di lettura validi ogni giorno.

L'appuntamento con i BiblioCorti è lunedì pomeriggio alle 17, ma i video resteranno disponibili sulla pagina FB per tutto il tempo che vorrete! Vi aspettiamo!

#L'ORA DEL RACCONTO... DAL SOTTOTETTO!

Martedì 09, alle 17

Continuano ancora dal sottotetto gli appuntamenti con la lettura condotti dalla bibliotecaria Antonella Toso. Vi aspettiamo con i nuovi albi illustrati dal profumo di primavera! Quale sarà l'allestimento del sottotetto per l'incontro di oggi? Non perdetevi l'anteprima di lunedì 08 per avere qualche anticipazione. Per bambini da 3 a 8 anni.

#SFERRUZZA, SFERRUZZA

Mercoledì 10, alle 17

Se il lavoro a maglia o all'uncinetto vi ha sempre incuriosito, se sapete muovere i primi punti con aghi e ferri ma volete approfondire l'argomento; se non sapete proprio stare con le mani in mano e avete finito l'ispirazione, queste video pillole di art&craft sono proprio quello che fa per voi!

Il gruppo "Sferruzza, Sferruzza", che si ritrovava abitualmente in biblioteca per trascorrere insieme qualche ora di lavoro e chiacchiere, si è ormai trasferito sul web, dove le partecipanti ogni settimana continuano a dispensare consigli e a condividere idee!

Se volete approfondire qualche argomento, potete commentare i video pubblicati o scrivere a biblioteca@comune.empoli.fi.it. Vi metteremo in contatto con le Sferruzzatrici!

#L'ORA DI SCIENZE

Giovedì 11, alle 17

Tornano i "Naturali approfondimenti" di Matteo Tamburini (Navarre-Educazione ambientale. Escursionismo e progetti ambientali) che questo mese si ispirano al tema “Love is in the air: le vie dell'amore sono infinite”. Un piccolo viaggio in due puntate tra pratiche strane e assurde, corteggiamenti bizzarri e divertenti, attraverso i vari metodi di corteggiamento in natura. Come gli animali si scelgono un buon partito (…e perché?)!

#IL VENERDI' CI METTO LA FACCIA!

Ogni settimana, un bibliotecario (o amico della biblioteca) sceglierà per voi un libro, un film o un cd a cui è particolarmente affezionato: romanzi, saggi, fumetti, documentari, musica di vario genere per adulti, ragazzi e bambini. Per vedere tutti i consigli, visitate il nostro blog Lettore leggimi https://lettoreleggimi.blogspot.com/ .