Giani a Ast e Odg: "I giornalisti devono essere vaccinati prima possibile"

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani ha risposto alla richiesta dei presidenti Sandro Bennucci (presidente Ast) e Carlo Bartoli (presidente Odg Toscana) assicurando l’impegno personale per la vaccinazione dei giornalisti in prima linea (cronisti, fotoreporter, telecineoperatori), ma sottolineando che l’inserimento tra le categorie prioritarie passa dal via libera ministeriale. Ast e Odg Toscana si impegneranno per sollecitare interventi nazionali. Ecco il testo della lettera inviata dal presidente Eugenio Giani:

Come già ho avuto modo di esprimervi in via informale vi confermo qui la mia convinzione che i giornalisti impegnati in servizio attivo, a partire da quelli in prima linea nelle attività di informazione sull’emergenza in corso, debbano essere vaccinati il prima possibile. L’inserimento tra le categorie prioritarie passa però da un via libera ministeriale tramite circolare o provvedimento analogo. Auspico che l’Ordine nazionale e l’Fnsi possano fare passi in questo senso presso il Ministero della Salute e anch’io mi impegnerò per lo stesso obiettivo, oltre a garantire la massima celerità possibile delle vaccinazioni allorché questa possibilità ci sia riconosciuta a livello nazionale.