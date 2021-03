Internet, arriva la fibra a Colle e Artimino

Continuano i passi avanti per risolvere la questione della scarsa connettività internet in alcune aree del territorio comunale. Un mese fa TIM, nel corso di un incontro con gli amministratori, aveva garantito che sarebbe arrivata in breve tempo la vendibilità della linea nelle frazioni di Colle ed Artimino: su Colle confermiamo che è già partita la vendita della linea e quindi l'azienda sta rispettando quanto promesso. In parallelo, sono in corso le migliorie tecnologiche sulle zone di Comeana e Poggio alla Malva, dove la vendibilità della linea arriverà tra circa tre mesi. "Dopo l'incontro avuto con TIM - commenta l'assessore all'informatica Tamara Cecconi - abbiamo avuto da parte dell'azienda la conferma degli interventi già avviati e di quelli in arrivo per risolvere le problematiche di connettività. Il primo passo è stato fatto come promesso e da parte nostra continueremo a monitorare la situazione affinché vengano fatti anche i passi successivi come da programma. Confermo che stiamo studiando anche le modalità per risolvere le questioni relative alle altre frazioni, su cui abbiamo ricevuto segnalazioni dai cittadini".

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa