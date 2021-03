Interruzione idrica nella periferia tra Castelfiorentino e Empoli

Acque SpA comunica che per lavori sulla rete acquedottistica nei comuni di Empoli e di Castelfiorentino, mercoledì 10 marzo dalle ore 8:30 alle 13:00, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle seguenti vie: Salaiola (nel tratto tra i civici 147-411 e 124-508), Montanelli, Onofrio di Paolo, dei Mori, del Casone, di Pogni, delle Ville, Pier della Vigna, di Pagnana, Maremmana, della Farfalla, d’Ormicello, Poggio Piedi, del Crudele, Traversa prima d’Ormicello, Traversa seconda d’Ormicello, San Andrea a Cascialla e in via val D’Orme (nel tratto tra i civici 293-411 e 302-484).

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento verrà rinviato al giorno successivo, ovvero a giovedì 11 marzo, con le stesse modalità orarie.

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa