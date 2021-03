Metanfetamina a Pisa, due arresti

A Pisa sono stati arrestati per detenzione di droga un 31enne e un 24enne. I carabinieri hanno sorpreso il primo possesso di 4 involucri contenenti metanfetamina per un peso complessivo di quasi 4 grammi ed il secondo di quasi 1 grammo e mezzo della stessa sostanza; le perquisizioni, estese alle rispettive abitazioni, hanno consentito il ritrovamento a carico del primo di una bilancia di precisione e a carico del secondo di materiale per il confezionamento della sostanza. Arrestati, saranno giudicati con rito direttissimo.