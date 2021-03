Nuovo appuntamento col Mercatale a Empoli

A poche settimane dalla stagione primaverile, in Via Bisarnella, sabato 6 marzo 2021, dalle 8 alle 13, l’appuntamento è con il “Mercatale”.

Sotto i gazebo bianchi del mercato dell’agricoltura toscana e del ‘fuori’ porta come gli agrumi da Tursi, Basilicata, di Pino Mariella che ritorna, sarà possibile trovare prodotti genuini, di qualità, coltivati con amore e passione.

Un tuffo nella bontà e naturalezza di queste produzioni delle aziende agricole che da anni sono la famiglia del ‘Mercatale in Empoli’.

LE AZIENDE – Tornano Pino Mariella come detto con le arance da Tursi e la Rudy con chiocciole e verdure; gli immancabili formaggi di Maria, ovini, caprini e di mucca, insieme al latte, yogurt alla buonissima ricotta; l’Antico forno Romolino da Lastra a Signa con pane di grani antichi, pane alle patate, schiacciate e tanto altro ancora; Marco e i suoi salumi toscani della sua macelleria di Castelfiorentino; l'azienda agricola di Roberto Romagnoli di Montespertoli con carne di vitello e di maiale, una varietà di salumi e l’olio novo. E ancora, il Papini con miele e piante grasse; il Colle Fiorentino con ortaggi di stagione dalle colline di Montespertoli; le piante aromatiche dei vivai Pischedda Simone ed infine, e non per ultima, Luigina da Certaldo con le verdure di stagione.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa