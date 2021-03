Pistoia e provincia ancora zona rossa: tasso di contagio a 338/100mila abitanti

Si è tenuta ieri la riunione di tutti i sindaci della Provincia di Pistoia con il Presidente della Regione Eugenio Giani.

I dati provinciali sono sempre superiori alla soglia settimanale di 250/100mila abitanti. Il tasso aggiornato è di 338.

Vista la situazione, Giani ha comunicato che prorogherà l'ordinanza regionale in vigore. Significa che tutti i Comuni della provincia, quindi anche Pistoia, resteranno in zona rossa fino a venerdì prossimo compreso.

A darne notizia con un post è il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi.

Per effetto del nuovo dpcm in vigore dal 6 marzo, ed essendo in zona rossa, da sabato è sospesa l'attività in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado (resta la possibilità in presenza per alunni con disabilità e bisogni educativi speciali).

A differenza di quanto avveniva finora in zona rossa, per effetto del nuovo dpcm firmato dal Presidente del Consiglio, dal 6 marzo sono chiusi anche parrucchieri, barbieri e centri estetici, oltre alle attività per le quali era già prevista la chiusura. Sono consentiti gli spostamenti solo per lavoro, necessità o salute. Per assistenza alle persone è sempre consentito lo spostamento.

Così continua Tomasi: "In questi giorni mi state scrivendo in moltissimi. Sto cercando di rispondere a tutti i messaggi. Molti sono sulla scuola. E non solo per i disagi e le difficoltà che chiaramente ci saranno con la dad, e che riguardano noi grandi, ma anche per le difficoltà dei nostri ragazzi.

Una mamma mi scrive "A questi bambini da un anno a questa parte è stato chiesto di tutto. Non fare più sport, non andare più dagli amichetti, non più compleanni, a scuola seduti al banco distanziati, con la mascherina, e loro? Hanno obbedito a tutto, come bravi soldatini. Se ora li rimettere a casa di nuovo sarà un durissimo colpo! Che sconfitta sarebbe, sindaco".

Sì, purtroppo stiamo vivendo una grande sconfitta. Una sconfitta per tutti. Dovremo fare tanto per restituire ai nostri ragazzi e ai nostri bambini tutto quello che è andato perso".