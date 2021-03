Rai Due all'Isola d'Elba con 'Il Provinciale'

Sarà un viaggio intenso quello de “Il Provinciale” all’isola D’Elba, sabato 6 Marzo alle 17.10 su Rai2.

Con Federico Quaranta andremo a scovare tutte le anime della terza isola più grande d’Italia, che in molti definiscono “un piccolo continente” a sé stante. Si parte con una pesca notturna e le reti da recuperare con le prime luci del sole. Poi l’anima montanara: saliremo oltre i 1000 metri del Monte Capanne. La scoperta dell’anima verde e sentieristica sarà uno dei passaggi più sorprendenti, con l’aiuto degli asinelli che sono una delle icone “sostenibili” per scoprire l’Isola. Non potrebbe mancare un passaggio in miniera per raccontare l’anima di ferro, uno dei tratti maggiormente identitari dell’Elba. E il Vino. Un sommelier esperto come Federico non poteva certo perdersi un calice che porta con sé più di 2000 anni di storia. Approfondiremo un aspetto insolito della vita di Napoleone: pare che l’Imperatore fosse alquanto mammone, una curiosità da condividere, in occasione del bicentenario della sua morte. Esploreremo l’anima dialettale, linguistica e musicale dell’isola e finiremo con una nuotata, proprio così, una bella nuotata in pieno inverno. Imperdibile.

Fonte: Ufficio Stampa