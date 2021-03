"Saccardi si ricorda di essere avvocato e si vaccina": Montemagni 'punge' la vice presidente

"Mentre decine di migliaia di ultraottantenni aspettano, da giorni, trepidanti la telefonata del proprio medico di famiglia per essere vaccinati - afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega - la Vice Presidente della Regione Toscana, forte della sua iscrizione all'Ordine degli Avvocati, viene convocata al Mandela Forum di Firenze per essere sottoposta all'ambita iniezione."

"Oltretutto di tutto ciò se ne vanta pure sui social; decenza avrebbe voluto che fosse stata in silenzio, anche perchè non ci risulta che frequenti con assiduità le aule dei tribunali. Sinceramente dalla Saccardi, ci saremmo aspettati, memore anche del suo recente passato come Assessore alla Sanità, un atteggiamento ben diverso. Mentre il novantenne cede il suo vaccino ad una mamma di un giovane disabile, la Vice di Giani si immunizza senza colpo ferire...."