Saltavanti Empoli, le 'big' di scena a Pozzuoli

Scende in campo gara Sabato 27 Febbraio a Pozzuoli (NA) la squadra delle “big” del settore agonistico della Saltavanti-Empoli, squadra composta da Benassai Giulia, Cupo Viola, Riva Eleonora, Tognetti Chiara e Sardi Irene, con una ripartenza molto positiva. Consapevoli che questa pandemia ha fortemente penalizzato tutti non permettendo alle ginnaste della Saltavanti di allenarsi nelle condizioni migliori niente le ha scoraggiate. Hanno superato insieme tutti gli ostacoli e, come una Squadra con la S maiuscola sa fare, hanno gareggiato mostrando unione e voglia di esserci, piazzandosi all’ ottavo posto: "Mai mollare, la seconda tappa a Civitavecchia vi aspetta".

Fonte: Ufficio Stampa