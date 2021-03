Top Hairstylist d'Italia 2021, 21 parrucchieri selezionati in Toscana

Gli ultimi Dpcm hanno consentito ai parrucchieri di rimanere aperti mentre, come prevede l'ultimo decreto che entrerà in vigore il 6 aprile (Qui), servizi alla persona tra cui gli stessi parrucchieri, barbieri e centri estetici saranno chiusi in zona rossa.

Alcuni esperti di acconciature, colori, pieghe e tagli sono stati selezionati come Top Hairstylist d'Italia 2021 dalla 'Guida ai Migliori Parrucchieri d'Italia'. Sono 21 i parrucchieri 'Top' selezionati in Toscana:

Arezzo

ATELIER EGIDIO BORRI AREZZO –Arezzo (AR) Via a. Dal Borro 38

DIMENSIONE DONNA – Arezzo (AR) Via Vittorio Veneto 202/a

LELLA PEPE – Arezzo (AR) Via Roma 26

AF di ALESSANDRO FRATINI – Cortona (AR) – Via Nazionale 20

ATELIER EGIDIO BORRI – Montevarchi (AR) Viale Leopardi 31

SABRINA BY EGIDIO – San Giovanni Valdarno (AR) Via Roma 9

GOCCE MODA CAPELI – Sansepolcro (AR) Via Campo Sportivo 20

Firenze

CARLO BAY – Firenze (FI) Via Marsuppini 18 rosso

EVA DI MARTINO ROBERTA – Firenze (FI) Via Gaetano Milanesi 57/61

GINO DE STEFANO – Firenze (FI) Via Ponte alle Mosse 178/180

MARA BY EGIDIO – Firenze (FI) Via San Marino 11 rosso

POLVERINI DIFFUSION - Firenze (FI) Via Calasso 19

MIRACLE PARRUCCHIERI – Scandicci (FI) Via Agnoletti 11

Grosseto

PARETI & CO – Grosseto (GR) Viale Ombrone 18

Lucca

GEMMA I PARRUCCHIERI – Lucca (LU) Via Del Brennero 344

Massa e Carrara

ALEX HAIR LOOK - Carrara (MS) Viale Turigliano 13

HAIR STUDIO MARCHINI – Marina di Carrara (MS) Piazza Nazioni Unite 20

Pisa

PARRUCCHIERE I VANNINI – Pisa (PI) Lungarno Gambacorti 19

Prato

FABIO & ILENIA MAKEOVER - Prato (PO) Viale Della Repubblica 140

Pistoia

GRAZIELLA PROFESSIONE CAPELLI – Pistoia (PT) Via Enrico Fermi snc

Siena

SALON BEAUTE’- Siena (SI) Via Nazareno Orlandi 23

Fonte: Ufficio stampa