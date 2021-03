UniSi partecipa al flash mob per Dante e Francesca da Rimini

L'Università di Siena partecipa a “Worldwide Kisses-Baci dal mondo. Tributo a Dante e a Francesca da Rimini”, il flash mob mondiale che l'8 marzo coinvolgerà studenti e insegnanti di 21 atenei dei cinque continenti, in collegamento live streaming per recitare e animare, nella lingua del loro paese, i versi più celebri dedicati alla passione e al bacio: quelli dedicati a Francesca da Rimini nel V canto dell'Inferno.

Dalle ore 9,30 alle ore 18,30, con la regia dal Teatro Amintore Galli di Rimini, su www.bacidalmondo.com trenta docenti universitari, tra i quali Monica Marchi dell'Ateneo senese, cento giovani di ogni etnia in 18 lingue celebreranno Dante e la Commedia attraverso il suo personaggio forse più conosciuto e amato, “la prima donna viva e vera apparsa sull’orizzonte poetico dei tempi moderni”, per citare Francesco de Sanctis.

Sul palco del teatro riminese, insieme alla scrittrice e giornalista Lia Celi che coordinerà l'iniziativa, ci sarà anche la professoressa Natascia Tonelli del Dipartimento di Filologia e Critica dell'Università di Siena, membro del comitato scientifico dell'evento, progettato e organizzato dal Centro internazionale di studi Francesca da Rimini e promosso dai Comuni di Rimini e di Gradara con la collaborazione delle Regioni Emilia Romagna e Marche.

Il collegamento con l'Università di Siena, per la lettura e il commento dei versi 73-142 del V canto, a cura della professoressa Monica Marchi, docente di Letteratura italiana presso il Dipartimento di Filologia e Critica, è previsto intorno alle ore 16,45.

“Il mito di Francesca da Rimini - scrivono i promotori dell'evento per spiegare la scelta dell'8 marzo per l'evento - appare con Dante ed esplode con l’Illuminismo e il Romanticismo per affermare una donna non più peccatrice ma vittima innocente di inganni e di violenze, emblema di bellezza, libertà e coraggio: fedele oltre la vita all'uomo che le avevano fatto credere suo sposo. Una Francesca guerriera, la cui missione, ancora oggi, non può dirsi terminata”.

L'evento “Worldwide Kisses-Baci dal mondo" fa parte delle celebrazioni per il settimo centenario della morte di Dante.

Fonte: Università di Siena - ufficio stampa