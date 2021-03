Wi-Fi gratuito in piazza, l'iniziativa a Montespertoli

Il Comune di Montespertoli ha ufficialmente aderito a “Wi-Fi Italia”, il progetto del Ministero dello Sviluppo Economico che intende consentire a tutti i cittadini di connettersi gratuitamente - esclusivamente su smartphone e tablet e tramite app dedicata - a una rete WiFi pubblica che è diffusa su tutto il territorio nazionale in oltre 3000 tra Comuni e ospedali italiani, oltre che negli uffici postali.

Con questa iniziativa Montespertoli aderisce a una rete nazionale di punti di accesso WiFi gratuiti che sono individuabili sul sito www.wifi.italia.it e sull’App attraverso una mappatura completa. Per usufruire del servizio è sufficiente scaricare l’applicazione, configurare il proprio dispositivo seguendo le semplici istruzioni che saranno illustrate dalla app, cercare il punto di accesso più vicino. L’accesso del cittadino alla rete, dopo la prima configurazione, sarà automatico, senza bisogno di ulteriori operazioni.

Le “piazze WiFi Italia” attualmente attive sul territorio di Montespertoli sono l’area di Piazza del Popolo coi relativi uffici pubblici (compreso l’ufficio scuola in viale Matteotti), l’area di Piazza Machiavelli (con la struttura della biblioteca) e l’ufficio postale di Montespertoli (la cui adesione rientra in un’iniziativa di Poste Italiane). È allo studio dell’amministrazione comunale la possibilità di ampliare ulteriormente le piazze con connettività WiFi pubblica, compatibilmente con il necessario reperimento delle risorse nel bilancio comunale.

“Montespertoli sta investendo molto sull’innovazione e l’adesione al progetto Wi-Fi Italia va esattamente in questa direzione – commenta il vicesindaco con delega all’Innovazione, Marco Pierini. “Con questo progetto entriamo in una rete nazionale a cui hanno già aderito migliaia di enti e questo ha un valore aggiunto importante anche in termini turistici. L’intenzione dell’Amministrazione è quella di potenziare i punti di accesso pubblici al Wi-Fi per investire con ancora più convinzione sul processo di innovazione che stiamo portando avanti a 360 gradi” conclude.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa