8 marzo, 'Letture in Comune' a Poggio a Caiano

Il Comune di Poggio a Caiano celebra la giornata internazionale della donna all’insegna della poesia. Per l’occasione - esattamente sabato 13 marzo alle 17.30 in modalità a distanza - torna un’edizione speciale di “Letture in Comune”, un momento di condivisione, di riflessioni e di approfondimenti a tema. “Non sarà mai una festa piena della donna finché ci sarà bisogno di un giorno che celebri la donna - dichiara l’assessore alle Pari Opportunità Maria Teresa Federico - in ogni caso con questo appuntamento intendiamo dire grazie a tutte coloro che in questi difficili mesi rappresentano la spina dorsale del nostro Paese: lavoratrici, medici, commesse e spesso madri messe a dura prova da un momento così delicato, tra didattica a distanza e bilanciamento famiglia-lavoro. Pensando a tutte loro vogliamo rinnovare non solo l’8 marzo, ma sempre, l’impegno verso il completo raggiungimento della parità di genere”. La partecipazione a “Letture in Comune” è libera e gratuita e si terrà sulla piattaforma Google Meet. Per partecipare basta scrivere b.taverni@comune.poggio-a-caiano.po.it

Fonte: Comune di Poggio a Caiano - Ufficio stampa