A Montemurlo stretta antiassembramenti negli spazi pubblici

La decisione presa all'indomani della riunione con il presidente Giani al fine del contenimento dei contagi anti- Covid-19. Divieto di stazionamento e assembramento in piazze e giardini.

Il sindaco del Comune di Montemurlo, Simone Calamai ha firmato oggi un'ordinanza che inasprisce i provvedimenti antiassembramento e antistazionamento sul territorio. L'ordinanza è valida da oggi 6 marzo fino a sabato 20 marzo. La decisione è stata assunta all'indomani della riunione tra i sindaci della provincia di Prato e il presidente della Regione Giani. " A Montemurlo l'andamento dei contagi rimane stabile e per ora la situazione non è particolarmente preoccupante ma a livello provinciale si registra una crescita della diffusione del virus ed è quindi opportuno prendere al più presto misure stringenti per evitare di tornare in zona rossa e dover chiudere le nostre scuole. Ciascuno di noi deve fare la propria parte per cercare di contenere il diffondersi dell'epidemia. Per questo motivo oggi ho firmato un'ordinanza per limitare al massimo ogni occasione di assembramento sugli spazi pubblici. Per tale motivo ho predisposto anche l'aumento dei controlli della nostra polizia municipale che avrà il compito di far rispettare l'ordinanza. Conto sulla collaborazione convinta di tutti nel rispettare queste regole". Da oggi 6 marzo, dunque, divieto di assembramento e stazionamento a piedi e su veicoli non chiusi ( biciclette, motocicli) negli spazi verdi aperti e nelle seguenti piazze: piazza della Libertà, piazza della Costituzione, piazza Don Milani, piazza Castello a Rocca, piazza Amendola a Oste e piazza Bini a Bagnolo. Nel provvedimento del sindaco viene poi ribadito il divieto di stazionare negli spazi antistanti agli esercizi di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande. Chiusi anche i giardini recintati e le aree gioco. Il sindaco Calamai ha disposto per questo fine un aumento dei controlli sul territorio. Domani, domenica 7 marzo, la polizia municipale svolgerà infatti un servizio straordinario per verificare il rispetto dei divieti. Già da oggi pomeriggio gli agenti sono a lavoro per chiudere i giardini e delimitare con l'apposita fettuccia gli spazi pubblici interessati dall'ordinanza.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa