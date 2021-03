Un 35enne di origini guatemalteche è stato aggredito durante una rapina. In via Il Prato a Firenze nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 marzo, ignoti lo hanno colpito per portargli via la bici. A seguito della

tentata rapina l'uomo, che ha opposto resistenza e messo in fuga i ladri, ha riportato la frattura di una gamba. Oltre alla polizia, i sanitari sono intervenuti e lo hanno portato in ospedale per le cure del caso.