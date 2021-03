La Direzione di Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia comunica che sono state annullate le chiusure sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, previste da lunedì 8 a giovedì 11 marzo, dei tratti compresi tra l'allacciamento con la A1 Direttissima e Roncobilaccio verso Bologna e Pian del Voglio-Località Aglio in direzione di Firenze. Di conseguenza, nel suddetto periodo, anche l’area di servizio “Roncobilaccio ovest”, sarà regolarmente fruibile. La sospensione temporanea della attività per la prossima settimana, risponde alla richiesta della ditta appaltatrice dei lavori che ha registrato un singolo caso di positività da Covid-19 e ha attivato le misure di prevenzione previste dalla normativa in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica.

Le attività di cantiere in corso sulla A1 Panoramica riprenderanno regolarmente a partire dal 15 marzo. Si ricorda infatti che sulla tratta sono in corso lavori di ispezione e manutenzione delle gallerie, secondo quanto previsto dalle linee di indirizzo del MIT sulle specifiche infrastrutture. Le attività comportano ispezioni approfondite eseguite da specializzate società esterne di ingegneria e con l'utilizzo di tecnologie avanzate come laser scanner e georadar. Si tratta di modalità di ispezione che seguono gli standard di controllo introdotti sulle gallerie in cooperazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e in adeguamento ai migliori protocolli internazionali.

L’esecuzione di alcune attività previste dal programma di lavori richiede l’assenza di traffico nel tratto interessato dai cantieri. Per organizzare al meglio gli interventi è in corso un’interlocuzione con gli enti territoriali al fine di ottimizzare l’organizzazione delle chiusure necessarie a condurre le rigorose e improrogabili attività di controllo e manutenzione dei fornici, da completare prima di un possibile aumento dei volumi di traffico nei mesi estivi.

Fonte: Autostrade Spa - Ufficio Stampa