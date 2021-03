Bimba cade dalla finestra, volo attutito dai fili per stendere i panni: è al Meyer

Una bimba di 3 anni è caduta da una finestra di casa a Fabbriche di Vergemoli. La piccina è stata trasportata all'ospedale Meyer di Firenze dall'elisoccorso Pegaso.

Dalle prime informazioni, la bimba non sarebbe in pericolo di vita. A salvarla pare abbiano contribuito alcuni fili sottesi per stendere i panni che ne avrebbero rallentato la caduta. Secondo una prima ricostruzione la piccola, figlia di una coppia di rifugiati, si sarebbe svegliata mentre la mamma era addormentata e si sarebbe affacciata alla finestra cadendo sul terrazzo del piano di sotto, da un'altezza di quasi 4 metri. Subito soccorsa dai genitori che hanno avvisato il 118 la piccola è stata trasportata al nosocomio fiorentino dove si trova ricoverata.