A Giovanna Botteri le chiavi della città di Firenze

Giovanna Botteri, uno dei volti più noti del giornalismo italiano, riceverà le Chiavi della città. La consegna avverrà da parte del sindaco di Firenze Dario Nardella lunedì 8 marzo.

La serata si aprirà alle 18,15 dal salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio con un confronto tra donne impegnate in diversi settori, condotto dalla vicesindaca Alessia Bettini, che dialogherà con Maria Stella Reali Bigazzi, imprenditrice, Maria Allegrini, docente esterno di Fisica all’Università di Pisa, Maria Luisa Brandi, medico chirurgo specialista in Endocrinologia e Malattie del metabolismo e presidente nazionale Firmo (Fondazione Italiana Ricerca sulle Malattie dell’Osso), Clara Vannucci, fotografa documentarista. Successivamente, Benedetta Albanese, assessora alle Pari opportunità, introdurrà il sindaco Dario Nardella, che intervisterà la giornalista Giovanna Botteri. L’iniziativa fa parte della rassegna “(in)VISIBILI – Le donne nella società di oggi e di domani”, organizzata dal Comune di Firenze insieme a AIWA ONLUS, in collaborazione con l’agenzia di organizzazione eventi Stilli Solutions S.r.l. e con il contributo di Officina Profumo - farmaceutica di Santa Maria Novella.

Al termine, intorno alle 19,30, il sindaco consegnerà a Giovanna Botteri il riconoscimento, che è la riproduzione fedele delle chiavi delle antiche porte di Firenze.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa