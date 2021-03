Ciclista cade in zona boschiva, trasportato in elisoccorso in ospedale

I vigili del fuoco del Comando di Firenze nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) e del distaccamento di Pontassieve, stanno intervenendo nei pressi di Bivigliano Via degli Dei, per un soccorso a persona, dove un ciclista è caduto in una zona boschiva e si è infortunato ad una gamba. Il ferito è stato immobilizzato e poi verricellato dall'elisoccorso Pegaso per il successivo trasporto in ospedale. Sul posto oltre al personale dei vigili del fuoco, anche quello del SAST e del 118.