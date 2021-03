Coronavirus, a Sesto Fiorentino parte la 'fever clinic'

Sarà attivo a partire dalla prossima settimana il progetto-pilota di "fever clinic" promosso dalla AFT dei medici di base di Sesto Fiorentino in collaborazione con il Comune, l'Associazione Comunale Anziani e l'Azienda Farmacie e Servizi Spa. L’iniziativa al momento interesserà sperimentalmente una decina di medici di famiglia.

La "fever clinic", ospitata nei locali messi a disposizione dall'Associazione Anziani presso gli "Ex Macelli" di Quinto, permetterà ai medici di visitare in un ambulatorio dedicato i propri pazienti paucisintomatici, senza dover attendere l'intervento dell'USCA presso il domicilio per accertarne la positività al Covid-19, decongestionando il servizio e agevolando l'assistenza.

All'ambulatorio sarà possibile accedere esclusivamente su appuntamento concesso dal proprio medico curante.

"Dal punto di vista pratico non cambia niente per i pazienti: in caso di malessere la prima cosa da fare è contattare telefonicamente il proprio medico - precisa il dottor Stefano Martinis, coordinatore della AFT di Sesto - Sarà poi lo stesso medico a decidere se indirizzare il paziente verso la fever clinic, dove potrà essere visitato in sicurezza e sottoposto a tampone nasofaringeo se ritenuto un caso sospetto di Covid-19. Questo permetterà di snellire l'accesso alle visite e alle cure mantenendo la relazione con il proprio medico, alleggerendo il carico di lavoro che grava sulle USCA e prevenendo gli accessi ospedalieri che possono essere evitati. Al momento si tratta di una sperimentazione che coinvolge alcuni medici di famiglia e che, sulla base dell'esperienza di queste prime settimane, intendiamo affinare e ampliare".

"In questo periodo così difficile, siamo molto contenti di poter arricchire il servizio offerto ai nostri cittadini - dice l'assessore alle Politiche sociali Camilla Sanquerin - Un ringraziamento particolare all'Associazione comunale anziani che ha messo a disposizione gli spazi e li ha riorganizzati per poter accogliere l'ambulatorio e ai medici della AFT per aver proposto un progetto innovativo che rafforza la risposta del territorio nella gestione della pandemia".

Fonte: Ufficio Stampa