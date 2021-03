Covid, Gelli: "Bene coinvolgimento 40mila medici specializzandi nella campagna vaccini"

"Il pieno coinvolgimento dei medici specializzandi nella campagna di vaccinazioni contro il Covid è un'ottima notizia. Parliamo di una platea di circa 40mila specializzandi. Il loro contributo potrà garantire un'ulteriore accelerazione. A loro verranno riconosciuti, oltre al trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, anche gli emolumenti per l'attività lavorativa di somministrazione vaccinale contro il Sars-CoV-2. Nelle prossime settimane si andranno così ad unire ai medici dipendenti del Ssn e ai medici di medicina generale già impegnati, in modo da garantire un numero di vaccinazioni quotidiane congrue ai milioni di dosi attese già a partire dal prossimo aprile". Così il presidente della Fondazione Italia in Salute, Federico Gelli.

Fonte: Fondazione Italia In Salute - Ufficio Stampa