Elodie, il tour si sposta a novembre a Firenze

Elodie annuncia lo spostamento e l’aggiunta di nuove date alla tournée “Elodie Live”, prodotta da Vivo Concerti e programmata per il prossimo novembre.

In seguito al rinvio del tour causato dell'emergenza sanitaria in corso, l’artista è pronta per esibirsi live, aggiungendo tre nuovi appuntamenti a quelli già annunciati: Napoli, Firenze e Torino. I biglietti acquistati in precedenza rimangono validi per le nuove date.

La cantante romana porterà la sua musica in sei show a lungo attesi, programmati nel mese di novembre 2021, a partire da Napoli, giovedì 4, al Duel Beat, proseguendo a Roma, sabato 6, presso il Teatro Centrale, e in seguito a Firenze, martedì 9, all’Auditorium Flog. Successivamente, Elodie si esibirà in un doppio appuntamento a Milano, presso la Santeria Toscana 31, giovedì 11 (sold out) e venerdì 12. Concluderà la tournée il concerto previsto a Torino, domenica 14, presso l’Hiroshima Mon Amour.

Il 2021 di Elodie è iniziato con l’esperienza, molto apprezzata da pubblico e critica, della co-conduzione della seconda serata del 71° Festival di Sanremo.

Ieri, venerdì 5 marzo 2021, è stato pubblicato un megamix composto da Benny Benassi, dj di fama mondiale, che celebra tutte le hit contenute in “This is Elodie” (certificato oro), l’album di un'artista femminile più venduto nel 2020: “Guaranà” (doppio disco di platino), “Andromeda” (disco di platino) “Margarita” (doppio disco di platino), “Nero Bali” (doppio disco di platino).

Elodie, donna più ascoltata su Spotify Italia nel 2020, 600 milioni di stream totali sulle piattaforme, oltre 850 mila copie vendute tra singoli e album e quasi 300 milioni di views su YouTube, sarà protagonista con la sua musica del tour “Elodie Live”, che la porterà nelle più importanti città italiane il prossimo autunno.

I biglietti precedentemente acquistati restano validi per le nuove date.

L'organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

Biglietti per le nuove date disponibili su vivoconcerti.it da lunedì 08 marzo 2021 ore 15:00

e in tutte le rivendite autorizzate da sabato 13 marzo 2021 ore 15:00

DETTAGLI DATE

Giovedì 04 novembre 2021 NUOVA DATA

Pozzuoli (NA) @ Duel Beat

Orari

Apertura porte – 19:00

Show – 21:00

Prezzo Biglietto

Posto Unico - € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita

Sabato 06 novembre 2021

ROMA @ Teatro Centrale

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Show – Ore 21:00

Prezzo Biglietto

Posto Unico - € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita

Martedì 09 novembre 2021 NUOVA DATA

FIRENZE @Auditorium Flog

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Show – Ore 21:00

Prezzo Biglietto

Posto Unico - € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita

Giovedì 11 novembre 2021 SOLD OUT

MILANO @ Santeria Toscana 31

Orari

Apertura Porte – Ore 20:00

Show – Ore 21:30

Prezzo Biglietto

Posto Unico - € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita

Venerdì 12 novembre 2021

MILANO @ Santeria Toscana 31

Orari

Apertura Porte – Ore 20:00

Show – Ore 21:30

Prezzo Biglietto

Posto Unico - € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita

Domenica 14 novembre 2021 NUOVA DATA

TORINO @Hiroshima Mon Amour

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Show – Ore 21:00

Prezzo Biglietto

Posto Unico - € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita

Fonte: Ufficio Stampa