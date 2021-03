Festa della Donna, premiate 5 giovani toscane dal Consiglio regionale

Il Consiglio regionale della Toscana, su proposta del presidente Antonio Mazzeo, festeggia la giornata dell’8 marzo premiando cinque giovani donne, tutte tra i 18 e i 40 anni, che si sono distinte nel campo della scienza e dello sport. “È un riconoscimento agli straordinari risultati che esse hanno raggiunto nel loro campo di attività che simbolicamente ci sembrava importante consegnare nella Giornata internazionale della donna e che vuole rappresentare una spinta per il momento della ripartenza post pandemia, che speriamo sia il più vicino possibile”, dichiara Mazzeo. L’iniziativa, intitolata “Toscana rosa, 5 donne per la ripartenza”, si svolgerà lunedì 8 marzo alle 16 presso la sala Consiliare di palazzo del Pegaso (via Cavour, 4 – Firenze). Saranno presenti, oltre il presidente Mazzeo, i vicepresidenti e i segretari dell’Ufficio di presidenza, Marco Casucci, Stefano Scaramelli, Federica Fratoni e Diego Petrucci, e le cinque donne premiate: le scienziate Teresa Fornaro e Claudia Sala, la ricercatrice Elisa Volpi, e le sportive Ambra Sabatini e Chiara Sacco.

Teresa Fornaro, ricercatrice all'Inaf di Firenze, è l'unica italiana tra i tredici participating scientist della missione Mars 2020

Claudia Sala, responsabile del Mad Lab di Toscana Life Sciences, il suo gruppo di ricerca ha individuato e brevettato per primo in Italia gli anticorpi monoclonali per la cura dell’infezione da virus SARS-CoV-2.

Elisa Volpi, fiorentina, ricercatrice all'Università di Ginevra, vincitrice del premio internazionale Jean Blondel assegnato dall'European Consortium for Political Research (ECPR), un’associazione che riunisce le maggiori università e associazioni di studi politici in Europa, per la migliore tesi di dottorato in scienze politiche. Tesi realizzata con l’Istituto Universitario Europeo di Fiesole.

Ambra Sabatini, atleta, a 19 anni ha fatto il record del mondo sui 100 metri nella categoria T63, in cui gareggiano gli atleti che hanno subito l’amputazione sopra il ginocchio e parteciperà alle paralimpiadi di Tokyo.

Chiara Sacco, atleta (canotaggio), oltre ad avere ben 5 record del mondo nella disciplina indoor rowing e vari titoli di campionessa italiana, si è aggiudicata ben due ori sia nel doppio femminile con Federica Matteoli sia nel doppio mix uomo donna ai mondiali di canotaggio in Ungheria categoria master.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - ufficio stampa