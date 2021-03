Fiab Pisa: una ciclabile per riqualificare via Cattaneo

La decisione del Comune di Pisa di riaprire al doppio senso di circolazione la via Cattaneo dopo ventitré anni è retrograda: non farà che incrementare il traffico che opprime la via, aumentando così ulteriormente il degrado.

Si tratta di una decisione estemporanea ed incoerente, dalla genesi non

trasparente: non solo questa proposta non è mai stata presentata ai tavoli partecipativi del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) che si sono tenuti solo pochi mesi fa, ma è addirittura in aperta contraddizione con gli stessi obiettivi enunciati nel PUMS. Infatti questo provvedimento riduce lo spazio destinato al trasporto pubblico a vantaggio esclusivo del traffico privato.

Ovviamente via Cattaneo va riqualificata, ma per ottenere un risultato positivo è necessario muoversi in direzione diametralmente opposta.

Bisogna infatti dare maggiore spazio alla mobilità sostenibile: solo così è possibile ridurre il traffico ed arginare il degrado.

In via Cattaneo la cosa più urgente da fare è realizzare un'ampia pista ciclabile in sede protetta: lo spazio non manca, e se ne gioverebbero la salute e l’economia, come dimostrano le esperienze del resto del mondo moderno.

Questo periodo è certamente propizio per una sperimentazione, approfittiamone quindi per fare spazio ad una nuova ampia pista

ciclabile: in questo modo, terminata la lunga stagione di lockdown, il quartiere potrà davvero ripartire col piede giusto.

Fonte: FIAB Pisa