Firenze, Lega: "Gli Assessori Gianassi, Del Re e Albanese si sono vaccinati?"

“Mentre la Vice Presidente della Regione Toscana Stefania Saccardi - dichiara il Capogruppo della Lega a Palazzo Vecchio Federico Bussolin - si è “ricordata” di essere avvocato e si è vaccinata contro il Covid (quantomeno rendendolo noto) anche al Comune di Firenze ci sono tre avvocati in Giunta: Federico Gianassi, Benedetta Albanese e Cecilia del Re”.

“Il fatto che - continua - si siano ricordati del loro titolo per vaccinarsi ancora non ci è dato sapere, per questo abbiamo presentato una interrogazione urgente per lunedì. Resta il fatto che la possibilità per chi ricopre il ruolo di assessore a Firenze di vaccinarsi per via della propria libera professione pone un interrogativo serio circa l’opportunità, per gli stessi, di avvalersene”.

“Perché diciamocelo, la scelta di vaccinarsi per loro era ed è discrezionale, motivo per cui mi chiedo se chi amministra il bene pubblico, attraverso gli scranni della giunta, abbia prima di tutto il dovere di accertarsi che vengano vaccinati i più fragili, decidendo allora quando si è avvocati e quando invece politici, siano essi di destra o di sinistra. Altrimenti - conclude Bussolin - è solo ipocrisia”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa