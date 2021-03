Conclusi i lavori al fontanello di piazza della Vittoria

Inaugurato il 16 agosto 2014, il Fontanello di Piazza della Vittoria viene oggi rinnovato nel suo vestito esterno e dotato di uno schermo informativo.

Un restyling in linea con l’inaugurazione della nuova Piazza che lo ospita e che va a premiare anche il grande successo riscosso dal Fontanello in questi oltre sei anni di vita.

Un fontanello che è diventato nel corso del tempo un punto di riferimento importante per tutto il quartiere ed anche per gli studenti del vicino Liceo Dante.

Giusto per dare qualche numero, il rinnovato fontanello di Piazza della Vittoria, negli ultimi tre anni di vita, e scontando quasi due mesi di stop durante il lockdown 2020, ha erogato oltre 455 mila litri di acqua, equivalenti a oltre 303 mila bottiglie di plastica da 1,5 litri, pari a 10,6 tonnellate di plastica, che quindi non sono state acquistate, movimentate e smaltite.

Un risparmio complessivo significativo per le tasche di cittadini e studenti (quasi 96 mila euro) ma soprattutto per l’ambiente grazie alle tonnellate di plastica già ricordate ma anche alle 63,7 tonnellate di CO2 che si è evitato di produrre.

Oggi questo fontanello prezioso per i cittadini e per l’ambiente si mette il “vestito nuovo” per inserirsi al meglio nel contesto della rinnovata Piazza della Vittoria ma, soprattutto, si dota di un sistema di digital signage e cioè di uno schermo sul quale l’azienda ed il Comune di Firenze potranno informare i cittadini su servizi, novità e opportunità messi in campo dai due enti.

Fonte: Publiacqua - Ufficio stampa