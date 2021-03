Fuga di gas dopo l'incidente a Ponte a Cappiano

Due vetture si sono scontrate a Ponte a Cappiano e ne è nata una fuga di gas. Il fatto è avvenuto verso le 11.30 di oggi, sabato 6 marzo, nella zona industriale della frazione di Fucecchio. I due mezzi sono entrati in collisione su viale Cristoforo Colombo all'altezza di via di Rosaiolo.

Ancora non si conoscono le cause dell'incidente. Sul posto l'automedica e un'ambulanza della Misericordia di Fucecchio. Presenti anche i vigili del fuoco di Empoli, perché dopo il sinistro si è verificata una fuga di gas. Per questo motivo sono state evacuate venti persone nell'area circostante, il tutto a scopo precauzionale.