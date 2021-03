Il Festival Fuciniano lancia le 'Letture fuciniane'

Il Festival Fuciniano, in questo tempo di distanze da mantenere, si avvicina per ora in maniera virtuale ai suoi affezionati amici e propone una serie di letture tratte dall’opera di Renato Fucini. “Letture fuciniane”, questo è il titolo della nuova rubrica, che in seguito, quando sarà possibile diventerà un appuntamento fisso e periodico, naturalmente in presenza. Si comincia con la lettura de “Lo spaccapietre”, tratto da Le veglie di Neri; l’attore Andrea Giuntini, empolese con una lunga carriere alle spalle e uno dei più autorevoli interpreti dell’opera fuciniana, presenta come primo appuntamento questa novella tratta da “Le Veglie di Neri”. La lettura verrà pubblicata sul canale youtube del Festival fuciniano e sul sito web www.festivalfuciniano.it. Tutte le letture saranno da subito accessibili al pubblico senza limitazioni. In particolare, la nuova rubrica arriva nell’anno del centenario della morte di Renato Fucini, e arriva su richiesta forte da parte delle scuole. “Si tratta di un modo – ha affermato Paolo Santini direttore del festival - per onorare la memoria di Renato Fucini a casa sua, per dirla con Montanelli, anche in un periodo difficile come quello attuale. Le letture fuciniane sono solo all’inizio, e il progetto per il futuro è già pronto. Diverrà un appuntamento fisso, che consentirà di riscoprire un autore straordinario, espressione della toscanità più feconda, arguto interprete del suo tempo e singolare precursore. Sarà un bel modo di avvicinare al teatro tutti coloro che lo vorranno; cominciamo con il virtuale, in attesa di vederci dal vivo”.

Il festival è sostenuto e promosso dal comune di Vinci e le iniziative in programma hanno ottenuto il patrocinio della Regione Toscana.

Fonte: Festival Fuciniano - Ufficio Stampa