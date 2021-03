Incendio in centro a Pisa, un ferito

Si è verificato un incendio in una casa in pieno centro a Pisa. Nella mattinata di oggi, sabato 6 marzo, ha preso fuoco un'abitazione in corso Italia, vicino all'incrocio con via del Carmine. Per cause ancora da scoprire, le fiamme hanno avvolto un appartamento al secondo piano di un fabbricato. Sul posto i vigili del fuoco di Pisa. Al termine delle operazioni di spegnimento, una persona è stata affidata alle cure dei sanitari inviati dal 118. Il fabbricato è stato evacuato a scopo precauzionale e sono in corso i rilievi del caso. Gli appartamenti al secondo e terzo piano non sono al momento agibili.