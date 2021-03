Legge antifascista, firma la segretaria Pd Bonafè

“Non è vero che i concetti di fascismo e antifascismo non sono più attuali. I rigurgiti di quel pensiero di negazione violenta della libertà che fu il nazifascismo ci sono eccome, ancora. E li abbiamo visti anche recentemente, nelle incursioni di hacker alle iniziative per le vittime della Shoah, nei proclami sui social network, nei gadget con simboli nazisti e fascisti che purtroppo ancora circolano.

Per questo come Pd ci stiamo impegnando nella raccolta di firme per la proposta di legge di iniziativa popolare antifascista partita da Maurizio Verona, sindaco di Stazzema, luogo che ha vissuto drammaticamente, con l’eccidio di Sant’Anna, la crudeltà del nazifascismo.