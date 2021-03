Motociclista perde la vita in un incidente a Collesalvetti

Grave incidente in provincia di Livorno. Il sinistro, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha visto coinvolto un motociclista che a seguito dell’impatto è deceduto.

A causa dello scontro, è stato provvisoriamente istituito il senso unico alternato sulla statale 67Bis “Tosco Romagnola” all’altezza del chilometro 15,200 in località Collesalvetti.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e i Carabinieri per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.