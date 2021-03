Norme anti-covid, ecco dove è vietato sostare a Poggio a Caiano

Il sindaco ha firmato un’ordinanza che vieta a partire da oggi, sabato 6 marzo, lo stazionamento in via Garibaldi, via Risorgimento, via Lorenzo il Magnifico, via Vittorio Emanuele II, via Cancellieri, via Europa, piazza Santissimo Rosario, piazza XX Settembre, piazza IV Novembre, piazza Buontalenti, piazza della Riconciliazione, via del Bargo, via di Bonistallo, via Ertona, via Petraia, via Santa Cristina in Pilli, in piazza dei Caduti a Poggetto e in via Statale. All’ordinanza si somma il divieto di stazionare di fronte agli esercizi che si occupano di asporto di alimenti e bevande. L’ordinanza sarà applicata nei giorni di venerdì, sabato e domenica a partire dal oggi, 6 marzo, fino al 28 marzo 2021. La violazione dei divieti è punita con sanzione amministrativa da 400 a mille euro.

Il provvedimento, preso in linea con quanto stabilito dal comune insieme alla Regione, alla Prefettura e agli altri sindaci della provincia, punta a contrastare gli assembramenti che possono verificarsi in alcune zone del territorio. A tal

proposito la Prefettura ha disposto un potenziamento della presenza delle forze dell’ordine in tutti i comuni della provincia.

“La situazione a livello provinciale è al limite e rischiamo la zona rossa che, come sappiamo, comporterebbe sia la chiusura delle scuole che di molte attività - spiega il sindaco Francesco Puggelli - abbiamo perciò ritenuto necessario intervenire per arginare la crescita della curva e per provare a scongiurare le restrizioni più pesanti. Chiedo a tutti uno sforzo di responsabilità: lo dobbiamo a noi stessi e alla nostra comunità, alle persone più fragili e a chi già è duramente colpito dalla crisi portata dalla pandemia. Nelle zona interessate dall’ordinanza sarà possibile passeggiare e andare a fare acquisti ma assolutamente vietato fermarsi e incontrarsi”.

Fonte: Comune di Poggio a Caiano - Ufficio Stampa