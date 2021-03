PagoPA a Cerreto Guidi, cosa cambia per trasporto e mensa

Le Pubbliche Amministrazioni e, quindi, anche il Comune di Cerreto Guidi, hanno aderito, per disposizioni normative, al sistema denominato pagoPA. Il cittadino ha il vantaggio di poter usufruire di un sistema di pagamento semplice, senza l’onere di doversi necessariamente recare ad uno sportello bancario o postale. I pagamenti possono essere eseguiti anche a casa accedendo alla piattaforma.

Il Comune di Cerreto Guidi ha provveduto al cambiamento dei programmi informatici per la gestione dei servizi di mensa e trasporto. Il passaggio non è stato indolore e il Comune si scusa in anticipo con tutti i genitori per non aver potuto inviare i bollettini in tempo utile. Il percorso del cambiamento è iniziato a fine anno 2019, percorso interrotto dal Covid e da tutte le procedure necessarie per permettere i pagamenti tramite pagoPA.

I genitori possono consultare in qualunque momento la piattaforma contenente le informazioni attraverso l'accesso alla stessa con la password che è stata inviata in precedenza, per email, ad ogni genitore (la stessa utilizzata per fare la domanda al servizio).

Coloro che non sono in possesso delle credenziali, possono richiederle all’Ufficio scuola tramite mail scuola@comune.cerreto-guidi.fi.it . Una volta entrati nel portale, sarà possibile visualizzare tutti i bollettini emessi dal Comune per i servizi di mensa e trasporto. Il pagamento può essere effettuato in maniera telematica anche attraverso il proprio cellulare inquadrando il QR-Code. Non verrà più inviato alcun bollettino al domicilio.

In questa prima fase gli utenti potranno vedere unicamente i bollettini riferiti all'anno scolastico 2019-2020 (settembre-ottobre-novembre-dicembre 2019 e gennaio e febbraio 2020). Il termine ultimo di versamento è stabilito nel 31/12/2021. L’Amministrazione ha deciso di esentare il pagamento per i primi giorni del mese di marzo 2020.

Si prega gentilmente ogni contribuente di verificare la propria posizione e, qualora rilevi delle inesattezze, di comunicarlo all'Ufficio scuola. Anche nel caso in cui il contribuente abbia pagato alcuna mensilità si chiede di comunicare all'Ufficio scuola il pagamento stesso al fine di rettificare la propria posizione.

Si comunica infine di non tener conto della mail inviata il 5 marzo 2021, contenente unicamente l’avviso relativo al trasporto scolastico del mese di settembre 2019, non effettuando il relativo pagamento fino a nuova comunicazione.

