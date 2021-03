Savino Del Bene Scandicci, contro la Saugella Monza l'ultima sfida di regular season

La regular season della Savino Del Bene si conclude domenica 7 marzo con il recupero della 22esima giornata della Serie A1 di Pallavolo Femminile. Al Palazzetto dello Sport di Scandicci, dalle ore 17.00, andrà infatti in scena la sfida tra le ragazze di coach Barbolini e la terza in classifica Saugella Monza. Si tratta di una partita importante per la Savino Del Bene che, conquistando almeno un punto, blinderebbe il quarto posto dal ritorno di Busto Arsizio.

EX E PRECEDENTI

Due ex Scandicci tra le fila della Saugella Monza, si tratta di Giulia Carraro e Floortje Meijners. La pallegiatrice veneziana ha trascorso la stagione 2019-20 in maglia Scandicci, mentre la schiacciatrice olandese ha vissuto in Toscana l'annata 2016-17.

14 i precedenti ufficiali tra le due formazioni, con un bilancio favorevole ad una Savino Del Bene in grado di imporsi in 10 occasioni. L'ultimo confronto risale al 31 ottobre 2020, alla nona giornata di campionati Monza riuscì a battere le ragazze di Barbolini per 3-2. L'ultima partita disputata a Scandicci invece terminò in favore di una Savino Del Bene che, nel match di Supercoppa del 2 settembre 2020, si impose per 3-1.

LE PAROLE DI MARINA LUBIAN

“La sfida di domani contro Monza è importante per mantenere il nostro quarto posto, importante in vista della prossima stagione, ma soprattutto in vista dei play off. Loro sono una bella squadra, ma noi siamo in un momento positivo e vogliamo dare il massimo”

LE AVVERSARIE

La Saugella Monza è ormai certa della sua terza posizione in classifica, avendo raccolto 51 punti frutto di 18 vittorie e 5 sconfitte. La formazione brianzola, superando il Tent Obrenovac nelle semifinali di CEV Cup, ha inoltre recentemente conquistato l'accesso alla finale della manifestazione, dove affronterà il Galatasaray. Nell'ultimo match di campionato invece la squadra di coach Gaspari ha superato 3-1 la Banca Valsabbina Millenium Brescia. Per la sfida contro la Savino Del Bene coach Marco Gaspari dovrebbe puntare su di un 6+1 con Orro al palleggio e Van Hecke da opposto, Meijners e Begic in banda, con Heyrman e Danesi da centrali. Il libero invece sarà Parocchiale.

IN TV

La partita fra Savino Del Bene Scandicci e Saugella Monza e sarà trasmessa in diretta da LVFTV la televisione ufficiale della Lega Pallavolo Serie A Femminile.

Fonte: Savino Del Bene Volley - Ufficio Stampa