Si illumina di rosso la Rocca di Vicopisano

Dalla sera del 5 marzo la Rocca del Brunelleschi di Vicopisano è illuminata di rosso, grazie a Luciano Spera. Lunedì 8 marzo alle 21.00 sarà, inoltre trasmesso, in prima visione, un video curato da Chiara Tarfano. Amministrazione Comunale e Consiglio per le Pari opportunità, oltre il Covid, per il Marzo delle Donne.

"Come Consiglio per le Pari Opportunità _ spiega l'Assessora Valentina Bertini _ non possiamo, purtroppo, organizzare quest'anno il consueto, ricco calendario di iniziative per celebrare questo mese e questa importante ricorrenza, così abbiamo pensato a un'alternativa per sensibilizzare la comunità e accendere comunque l'attenzione e l'interesse sulle tematiche sociali e sui valori che vorremmo fossero sempre più al centro. Per questo la Rocca di Vicopisano brilla di rosso, uno spettacolo bellissimo, e per questo abbiamo realizzato un video, montato e curato da Chiara Tarfano, nota giornalista e documentarista, in cui raccontiamo e 'incontriamo' le donne alle quali sono dedicate strade e piazze del nostro Comune." "ll video _ continua Bertini _ sarà trasmesso in prima visione sulla pagina Facebook del Comune di Vicopisano lunedì 8 marzo, alle 21.00, e poi resterà a disposizione di chiunque vorrà guardarlo e condividerlo. Non svelo altro perché ci tengo che sia visto da quante più persone possibile. Oltre al Consiglio, che si è impegnato con passione, ci tengo a ringraziare la sua presidente, Marta Galluzzo, e Chiara Tarfano, che ci ha aiutato davvero molto, con la sua competenza e la sua arte."

"Il Consiglio non ha mai smesso di riunirsi _ conclude l'Assessora _ e di progettare, siamo un gruppo nutrito e unito. Abbiamo anche fatto un interessante corso di formazione su temi che ci sono particolarmente cari e molte iniziative sono in cantiere. Invito le donne e gli uomini che vogliono unirsi a noi a scriverci, anche solo per avere informazioni, a cpo@comune.vicopisano.pi.it."

Ricordiamo, inoltre, che è aperto lo sportello antiviolenza della Casa della Donna di Pisa, al primo piano del Palazzo Comunale, ogni giovedì dalle 14.00 alle 16.00 e che il servizio è gratuito e garantisce il rispetto di privacy, anonimato e riservatezza. Gli altri due sportelli fissi della rete sono a Fauglia, in Comune, il martedì dalle 10.00 alle 12.00 e a Vecchiano, nel distretto socio-sanitario, il giovedì dalle 10.00 alle 12.00. Mentre per i Comuni di Calci, Crespina Lorenzana e San Giuliano Terme è possibile prendere un appuntamento contattando il servizio Telefono Donna del centro antiviolenza, sempre attivo: 050/561629. Una donna può scegliere di andare in uno qualsiasi dei Comuni indicati, non necessariamente nel proprio, ma dove si sente più a suo agio, in assoluta libertà. In questo senso il Telefono Donna può aiutare, dando anche accoglienza e assistenza. Per ulteriori informazioni: www.casadelladonnapisa.it/centro-antiviolenza/ e centroantiviolenza@casadelladonnapisa.it

Fonte: Comune di Vicopisano - Ufficio stampa